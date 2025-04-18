Рубио: ближайшие дни определят судьбу конфликта на Украине

США необходимо в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования украинского конфликта в краткосрочной перспективе. Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции в Париже заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что если обе стороны действительно стремятся к миру, Вашингтон готов помочь, иначе продолжит действовать по своим планам.

«В течение нескольких дней необходимо понять, возможно ли достичь урегулирования конфликта на Украине в скором времени. Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы пойдем дальше», — сказал Рубио.

Госсекретарь назвал переговоры с украинской стороной в Париже позитивными и выразил надежду на ответ Киева на предложения Вашингтона. Рубио отметил, что США поддерживали Украину три года, но сейчас необходимо сосредоточиться на других вопросах. Он добавил, что если усилия по прекращению конфликта не увенчаются успехом, они сообщат президенту США Дональду Трампу о нецелесообразности дальнейших переговоров.

Рубио рассказал Лаврову о контактах США с Украиной

Напомним, что 11 апреля Стивен Уиткофф прилетел в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. СМИ сообщали, что во время визита обсуждался «вопрос территорий». Уиткофф во время беседы с журналистами заявил, что вопрос может быть частично решен.