Венгерский аналитик Золтан Кошкович раскритиковал в социальной сети X (бывшая Twitter) заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о спецпосланнике президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стиве Уиткоффе.

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Поводом стало обвинение Зеленского в адрес Уиткоффа в распространении "российских нарративов" из-за слов об украинских территориях.

По мнению эксперта, спецпредставитель Трампа или любой другой из администрации США абсолютно легитимен в обсуждении данной темы.

"Киев добровольно выбрал этот путь вассалитета", — поделился своей точкой зрения он.

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Ранее Уиткофф говорил о том, что в рамках урегулирования на Украине появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки «пяти территорий» (Крым, ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в Североатлантический альянс.