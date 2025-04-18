Спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ходе своего визита в Россию «обсуждал вопрос территорий» в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Напомним, что 11 апреля Стивен Уиткофф прилетел в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры прошли в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Они продлились около 4,5 часов.

По словам спецпосланника, переговоры с президентом России были сфокусированы на вопросе территорий. Уиткофф допустил, что этот вопрос может быть частично решен.

Россия сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все», уверен спецпосланник президента США. Он также считает вполне вероятным то, что Киеву могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.

На Западе обеспокоились подходом Уиткоффа к переговорам по Украине

Ранее Владимир Зеленский обвинил Стивена Уиткоффа в распространении «путинской пропаганды». По его словам, никто не выдавал спецпосланнику президента США мандат на обсуждение судьбы пяти регионов, которые ранее входили в состав Украины.