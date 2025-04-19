Президент Молдавии испугалась «руки Кремля»

Россия хочет поменять власть в Молдавии на парламентских выборах, заявила в интервью Jurnal TV президент республики Майя Санду.

«Мы видели это беспрецедентное вмешательство в прошлом году, и вполне понятно, что в этом году РФ также будет пытаться повлиять на результат выборов. Ставка Кремля заключается в том, чтобы сменить руководство страны на людей, которых он может контролировать», — сказала она.

До этого сообщалось, что в 2024 году Агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере $124,2 тыс. молдавской неправительственной организации Klumea в рамках инициатив по обеспечению устойчивости Молдавии. Финансирование было направлено на «увеличение и укрепление поддержки среди молдаван европейской интеграции».

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В феврале политолог Станислав Ткаченко отмечал, что в этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, результаты которых могут стать стартовой точкой для улучшения отношений Москвы и Кишинева. Он также отметил, что у России и Молдавии много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, продукты питания, удобрения и другие.