Россия должна согласиться на немедленное, полное и безоговорочное прекращение огня на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает The Standard.

Глава британского МИД, принявший участие в переговорах по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, не стал раскрывать подробности серии встреч в Париже. При этом он заявил, что переговоры «подчеркивают общую приверженность глобальной безопасности».

«В нестабильном мире единство — наша сила (...) Мы усердно работаем с союзниками, чтобы обеспечить прочный мир на Украине.Россия должна согласиться на немедленное, полное и безоговорочное прекращение огня, как это сделала Украина», — сказал министр.

Telegraph: Британия поддержала бы передачу ракет Taurus Украине

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентации поиск мирного на урегулирования украинского конфликта.