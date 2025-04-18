Пока вы спали: угрозы ВСУ собственным военным и вероятность снижения пошлин США для КНР

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Марочко: бойцы РФ закрепились на окрестностях Нового в ДНР

Российские военнослужащие добились успехов в окрестностях населенного пункта Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что также наблюдаются достижения войск юго-западнее и северо-восточнее Катериновки.

Активные боевые действия продолжаются, и российские силы укрепляют свои позиции в регионе.

ВСУ угрожают репрессиями родным сдавшихся в плен в Курской области солдат

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает репрессиями родным солдат, которые сдаются в плен в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации, полученной от родственников украинских военнослужащих, оставшимся на линии фронта солдатам было сообщено о возможных репрессивных мерах против их близких в случае сдачи в плен.

Напомним, на 13 апреля число пленных украинских военных в регионе превысило 500 человек, и многие из них начали сдаваться, осознавая бесперспективность дальнейшего сопротивления.

В Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов

В Ермаковском районе Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов после ДТП с опрокидыванием бензовоза. Об этом сообщает ТАСС.

В результате инцидента на землю попало 14 тонн дизельного топлива, а площадь загрязнения составила 71 квадратный метр. Специалисты уже выехали на место происшествия.

Трамп допустил снижение пошлин на товары из КНР

Американские таможенные пошлины на китайскую продукцию в размере 145% могут быть снижены, и их дальнейшее повышение маловероятно. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп отметил, что не хочет увеличивать тарифы, чтобы не снизить покупательский спрос.

Он также подчеркнул, что сделка по TikTok будет отложена до тех пор, пока не будет решена ситуация в торговых отношениях с Китаем, добавив, что это выгодно обеим сторонам.

США сообщили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило о разрушении йеменского порта Рас-Иса, расположенного в провинции Эль-Ходейда, с целью уничтожения источника топлива для поддерживаемых Ираном хуситов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации командования, уничтожение порта лишило мятежников "незаконного дохода" от продажи нефтепродуктов и доступа к топливу.

Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси также заявил, что за последний месяц американские силы нанесли более 900 ударов по территории, контролируемой его движением, и возобновили атаки на Израиль и американские военные корабли в Красном море.