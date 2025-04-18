На Украине оптом продают сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах, стоимость одной симки начинает от 150 гривен (300 рублей).

"Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России", - рассказал источник в силовых структурах.

Россиянам начали активно предлагать украинские сим-карты

Ранее «СП» писала, что власть на Украине находится в руках неизбранных чиновников из офиса Владимира Зеленского, а не в правительстве или парламенте. Об этом сообщает Economist.