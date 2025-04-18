Полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале сообщил, что действия европейских стран в отношениях с Россией полностью противоречат их интересам.

Он уточнил, что в настоящее время всем необходимо понять, что затягивание украинского конфликта никому не выгодно.

«В любом случае исход будет одним и тем же. Не стоит делать из России вечного врага, уничтожая при этом экономику Европы. Жителям Европы это не выгодно, им нужно присоединиться к мирной инициативе, чтобы начать деэскалацию и нормализовать отношения. Однако, они стараются делать все наоборот», - отметил Дэвис.

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По его словам, заявления представителей Европы о российской угрозе противоречат логике. РФ из-за поддержки киевского режима западными странами пришлось кратно увеличивать производство снарядов и различной военной техники.