Раскрыта стоимость выступления Байдена

Бывший президент США Джо Байден готов выступать в качестве спикера на мероприятиях, запрашивая гонорар в размере $300 тысяч. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The New York Post (NYP).

Интересы Байдена с начала февраля представляет Creative Artists Agency. При этом помимо гонорара, бывший президент США требует оплату частного самолета и расходов на пятерых сотрудников, если ему придется куда-то ехать.

Издание отмечает, что запрошенная Байденом сумма за выступление на 25% ниже тех $400 тысяч, которые просил после выхода в отставку 44-й президент США Барак Обама. Однако источники издания усомнились в том, что Байден будет пользоваться спросом.

«CAA испытывает трудности с бронированием выступлений, что неудивительно», - констатировал собеседник газеты.

Так, по данным издания, выступая с речью уже после ухода с поста президента США, Джо Байден назвал чернокожих людей «цветными» на конференции по вопросам инвалидности в Чикаго.

«На это было тяжело смотреть», - сказал один из бывших сотрудников Белого дома.

Напомним, что, занимая пост президента США, Джо Байден регулярно допускал ошибки в ходе выступлений, что заставляло СМИ и политиков подозревать его в ухудшении когнитивных функций. В частности, во время своей речи на юбилейном саммите НАТО в 2024 году Байден заявил, что хочет передать слово президенту Украины, «у которого столько же отваги, сколько и решимости», назвав при этом имя российского лидера Владимира Путина. Вторую заметную ошибку он допустил на пресс-конференции, когда перепутал своего вице-президента Камалу Харрис с основным соперником в предвыборной гонке Дональдом Трампом.

Байден должен был представлять Демократическую партию на президентских выборах. Однако 21 июля 2024 года заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал выдвижение своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на этот пост.

Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с основным соперником от республиканцев Дональдом Трампом, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены.