Страны Европы присоединяются к процессу по Украине

Представители европейских стран присоединяются к процессу разрешения украинского конфликта, заявили в администрации французского президента Эммануэля Макрона.

Информация об этом появилась на сайте телеканала SkyNews.

«Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», — заявил советник президента Франции.

В Госдепе США ранее заявили, что в Париже с воодушевлением услышали контуры предложений Вашингтона по Украине.

Макрон, как сообщалось, также назвал конструктивными переговоры делегаций США, Великобритании, Франции, Германии и Украины в Париже.