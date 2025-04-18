Мелони на встрече с Трампом предложила "сделать Запад снова великим"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом США Дональдом Трампом предложила объединить усилия и "сделать Запад снова великим".

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"Для меня Запад - это не просто географическое пространство, это цивилизация, и я хочу сделать эту цивилизацию более сильной", - сказала на встрече с американским лидером Мелони.

Она признала, что есть проблемы, но пришло время "сесть и вместе найти решения".

"Моя цель - сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать", - заявила премьер-министр Италии.

"Мы можем", - ответил Трамп (цитата по ТАСС).

По словам Мелони, президент США принял приглашение посетить Рим.