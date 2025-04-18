Канада решила не реагировать на тарифы США по принципу "доллар за доллар"

Власти Канады решили уйти от изначальной идеи реагирования на тарифную политику США по принципу "доллар за доллар", признав значительное превосходство американской экономики. Об этом в четверг заявил премьер-министр и лидер правящей Либеральной партии Канады Марк Карни.

"На самом деле мы уже отошли от [принципа] "доллар за доллар" [в отношении реагирования на американские] тарифы. Мы должны признать, и я думаю, мы все это признаем, что экономика Соединенных Штатов более чем в 10 раз больше экономики Канады", - сказал глава правительства в ходе дебатов, которые транслируют национальные телеканалы. Они проходят в преддверии досрочных парламентских выборов.

Карни отметил, что власти избрали прагматичный подход, который должен максимально нанести урон экономике США, при этом минимально затронув экономику Канады. В качестве примера он привел ситуацию с тарифами на импорт автомобилей, когда Оттава отменила ввозные пошлины на ряд авто и поставки запчастей из США, чтобы не навредить канадскому бизнесу. До того как стать премьер-министром, Карни обещал, что будет вводить ответные пошлины на американские товары по принципу "доллар за доллар".

2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%.

Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, в том числе из Канады. 3 апреля Оттава ввела ответные пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, но позже внесла коррективы, временно отменив часть рестрикций.

14 марта Карни принял присягу и стал премьер-министром после того, как Джастин Трюдо ушел в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады. Спустя неделю премьер объявил, что 28 апреля в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Лидер победившей партии станет новым премьер-министром Канады.