Дубинский: сделка с США о минералах выполнима только при введении рабства

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил мнение, что сделка с США по добыче редкоземельных металлов выполнима только при введении на Украине рабства.

Он подчеркнул, что общий долг Украины, который сегодня составляет $169,1 млрд, составляет почти 100% ВВП, а с подписанием договора о минералах станет $269,1 млрд, что будет равняться 165% ВВП.

«Любой финансист вам скажет, что при такой долговой нагрузке экономика может выжить только при одном условии — её полностью очистят от лишних ртов. А оставшиеся будут работать только на возврат долга. Без пенсий и медицины с образованием. Таким образом, договор о минералах выполним только при введении на Украине рабства...», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Ранее Трамп допустил подписание соглашения с Украиной по минералам 24 апреля.

Позже украинский вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что Украина и Соединённые Штаты подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых.