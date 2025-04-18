Трамп заявил, что его визит в Великобританию ожидается в сентябре

Американский президент Дональд Трамп заявил, что дата его визита в Великобританию назначена на сентябрь.

"Я был приглашен королем [Карлом III] и страной. <...> И они собираются организовать второй [визит]", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент добавил, что испытывает "большое уважение к королевской семье" и что для него "это очень большая честь". "Я думаю, что они назначили дату [визита] на сентябрь", - указал американский лидер.

В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с Трампом в Белом доме передал ему личное письмо от короля Карла III, который пригласил американского лидера совершить второй государственный визит в Соединенное Королевство. Трамп в ответ заявил, что принимает это приглашение. Он также указал, что визит может состояться "в ближайшем будущем".

Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время предыдущего президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.