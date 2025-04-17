Макрон оценил переговоры по Украине в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины в Париже «позитивными и конструктивными». Его слова приводит РИА Новости.

Макрон отметил, что переговоры касались способа достижения не только прекращения огня на Украине, но и полного и прочного мира.

«Сегодня мы провели позитивные и конструктивные дискуссии», — добавил он.

По словам президента Франции, он разговаривал с Владимиром Зеленским до и после переговоров делегаций. Он указал, что, помимо госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, в американскую делегацию вошел спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Также Макрон подтвердил, что переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне. Ожидается, что новая встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины пройдет «в том же формате», что и в Париже.