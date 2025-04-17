Госдеп: в Париже с воодушевлением восприняли «контуры мира» на Украине

В Париже с воодушевлением восприняли предложенные США «контуры мира» на Украине. Об этом сообщили в Госдепе, передает РБК.

Там указали, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине закончился, поэтому его команда представила «всем сторонам контуры прочного мира». В Госдепе утверждают, что в Париже эти предложения были восприняты «с воодушевлением». В Госдепе считают, что данная реакция свидетельствует о том, что «мир возможен, если все стороны возьмут на себя обязательство достичь соглашения».

Отмечается, что ту же информацию о «контурах мира», что американская делегация озвучила Украине и европейским союзникам в Париже, госсекретарь США Марко Рубио передал главе МИД России Сергею Лаврову во время их разговора.

Ранее сообщалось, что чиновники ЕС на встрече во Франции попросили у США доказательств того, что президент России Владимир Путин серьезно настроен на переговоры о прекращении огня на Украине.