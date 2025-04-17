Госдеп США опроверг информацию об отказе России от перемирия

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Россия не отклоняла предложение главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сообщает C-Span.

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По словам Брюс, Госдеп не согласен с тем, что Россия уже отклонила инициативу по прекращению огня. Таким образом, она ответила на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп обратился с призывом к России

«Я бы поспорила и немного опровергла ваше утверждение о том, что русские что-то отклонили», — заявила она.

Ранее Трамп заявил, что ждет ответ от России на сделку по прекращению огня уже на этой неделе.