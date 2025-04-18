Трамп назвал условие выхода США из мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США выйдут из мирной сделки по Украине, если "одна из сторон начнет саботировать".

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В ходе ответов на вопросы в Белом доме Дональд Трамп сказал, что США выйдут из переговорного процесса, если "Россия и Украина усложнят прекращение войны".

При этом Трамп высказал надежду, что до этого не дойдет. Он подчеркнул, что не хотел бы делать заявления о том, что США выходят из переговоров.

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Американский лидер добавил, что считает хорошими шансы получить российско-украинское соглашение о завершение конфликта.

"Никто со мной не играет", - также ответил Трамп на вопрос о том, не играет ли с нгим Россия.

При этом он отметил, что США не определяют, какое количество дней необходимо для ясности в сделке по Украине, но хотят, договориться быстро.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио также говорил о возможности Соединенных Штатов выйти из переговорного процесса, если в ближайшее время не увидят, что урегулирования можно достичь.