Трамп назвал условие выхода США из мирной сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США выйдут из мирной сделки по Украине, если "одна из сторон начнет саботировать".
В ходе ответов на вопросы в Белом доме Дональд Трамп сказал, что США выйдут из переговорного процесса, если "Россия и Украина усложнят прекращение войны".
При этом Трамп высказал надежду, что до этого не дойдет. Он подчеркнул, что не хотел бы делать заявления о том, что США выходят из переговоров.
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Американский лидер добавил, что считает хорошими шансы получить российско-украинское соглашение о завершение конфликта.
"Никто со мной не играет", - также ответил Трамп на вопрос о том, не играет ли с нгим Россия.
При этом он отметил, что США не определяют, какое количество дней необходимо для ясности в сделке по Украине, но хотят, договориться быстро.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио также говорил о возможности Соединенных Штатов выйти из переговорного процесса, если в ближайшее время не увидят, что урегулирования можно достичь.