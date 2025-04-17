В Лондоне пройдет встреча представителей пяти стран по Украине

В Елисейском дворце сообщили, что на следующей неделе в Лондоне пройдет встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на France-Presse.

Отмечается, что встреча пройдет в том же формате, что и прошлые подобные переговоры. Когда именно она состоится, в Елисейском дворце не уточняется.

«Новая встреча посланников этих пяти стран намечена на следующую неделю в Лондоне», — сказано в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет участвовать во встрече по безопасности в Париже. Помимо представителей Киева, на нее приедут делегации из Великобритании, Франции и Германии.