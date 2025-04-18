На Западе порассуждали о результатах переговоров по Украине в Париже

Либеральная внешняя политика Запада привела к тупику, в котором остался выбор лишь между стратегическим поражением и полной катастрофой. Об этом на своей странице в социальной сети X рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

© Lenta.ru

Как утверждает эксперт, результат переговоров в Париже будет иметь большое значение для определения того, будет ли на Украине всеобъемлющий мир или США пойдут на сепаратный мир с Россией. «Первое станет стратегическим поражением Евросоюза, второе — полной катастрофой», — написал он.

Кошкович добавил, что проведение либеральной внешней политики так или иначе приводит к кровавому тупику, который дорого обходится Западу. «Украина потеряна в любом случае», — резюмировал аналитик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон оценил переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины, которые прошли в Париже. Он назвал их конструктивными и позитивными.