Зеленский раскрыл, кто передает Киеву данные о запусках российских ракет

В ходе пресс-конференции, показанной украинским телеканалом «Общественное», Владимир Зеленский сообщил, что американская разведка передает Украине сведения о направлениях запуска российских баллистических ракет.

При этом он отметил, что данные о конкретных объектах, по которым планируются удары, не раскрываются.

«Нам не передают какую-то дополнительную информацию о баллистике. Партнеры дают нам выходы, то есть мы понимаем направление и понимаем, что есть выходы баллистических ракет... Почему реально все нервничали, когда был риск долгой заморозки передачи разведданных американской стороной», – сказал Зеленский, передает ПРАЙМ.

Зеленский также подчеркнул, что с 2000 по 2019 год Украина утратила значительную часть своих зенитно-ракетных комплексов. По его словам, из 225 установок, имевшихся в 1992 году, к 2019 году в распоряжении страны осталось лишь около 60 – остальные, как выразился украинский президент, «куда-то делись».

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