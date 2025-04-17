ЦРУ обвинили в сокрытии фактов о трагедии 11 сентября

Экс-конгрессмен США Курт Уэлдон в ходе беседы Такером Карлсоном заявил, что ЦРУ намеренно скрывает факты о трагедии 11 сентября. Он добавил, что следует создать комиссию и раскрыть правду о трагедии. Видео опубликовано в Youtube-канале журналиста.

Политик отметил, что официальный отчет не заслуживает доверия. Он добавил, что не верит ничему, что написано в отчете, «это просто мусор, куча бумаги без грамма смысла».

По его словам, в те годы он был заместителем председателя комитета по делам вооруженных сил Конгресса. В какой-то момент он понял, что разведданные на самом деле достоверностью не отличались.

Появилось новое видео терактов 11 сентября 2001 года в США

«Куда более подробную информацию удавалось получать от Билла Герца, репортера, который обращался ко мне и ссылался на анонимные источники в разведсообществе»,— подчеркнул Уэлдон.

В связи с этим конгрессмен отправился в офис ЦРУ и спросил, почему получает информацию от журналистов, а не от управления.

«Ответа не последовало, но именно этим они [сотрудники ЦРУ] и занимаются: играют в игры, манипулируя средствами массовой информации, чтобы распространять определенный нарратив, а нам потом приходится иметь с ним дело», — пояснил политик.

По его данным, двое из угонщиков, находившихся на борту одного из самолетов, работали на ЦРУ, получали деньги от управления. В какой-то момент контроль над ними был утерян, и за это сотрудники агентства получили выговоры.

Кроме того, добавил Уэлдон, разведка трижды пыталась передать информацию, которая могла бы предотвратить теракты, но встречи сорвались. Он добавил, что предстоит расследовать, по какой причине это произошло.

Конгрессмен констатировал, что не знает, что конкретно произошло 11 сентября. Вместе с тем, добавил он, совершенно очевидно, что «вокруг тех событий много лжи».

По этой причине следует создать комиссию, которая вернется к тем событиям и проведет расследование, резюмировал политик.