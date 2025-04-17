Трамп объяснил, почему не в восторге от действий Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не в восторге от действий Владимира Зеленского. Его слова приводит Bloomberg.

Говоря о том, виноват ли Зеленский в начале конфликта на Украине, Трамп указал, что не считает его ответственным за это, но он «не в восторге от того, что началась война». Американский глава отметил, что недоволен Зеленским из-за «кровавых последствий конфликта».

«Если ты умный, ты не ввязываешься в войны. Я бы не сказал, что он проделал величайшую работу. Я не фанат», — добавил Трамп.

По словам президента США, его внимание сосредоточено на том, чтобы заставить лидера РФ Владимира Путина согласиться на прекращение боевых действий на Украине, поскольку «Россия намного больше».

Ранее Трамп заявил, что ждет ответа от Москвы на сделку по прекращению огня уже на этой неделе.