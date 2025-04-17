Боуз назвал Рютте идиотом месяца после слов о членстве Украины в НАТО

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял генсека НАТО Марка Рютте за его высказывание о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

«Рютте разделил первое место с (главой дипломатии ЕС Каей. — RT) Каллас в номинации «идиот месяца», — отметил журналист в своём аккаунте в социальной сети X.

Рютте ранее заявил, что вступление Украины в блок не будет частью мирной сделки. Также он сказал, что не станет вмешиваться в мирное урегулирование конфликта.

Каллас заявляла, что в Евросоюзе не приветствуют участие стран — кандидатов на членство в объединении в параде Победы в Москве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отдать её под трибунал ООН за слова о параде 9 мая.