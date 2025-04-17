В Елисейском дворце заявили о продуктивных переговорах по Украине с США

Елисейский дворец назвал продуктивной встречу по вопросу урегулирования конфликта на Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Это были конструктивные переговоры, позволившие сблизить позиции", - приводит агентство заявление администрации президента Франции.

По его информации, в Париже запущен переговорный процесс, "к которому присоединились европейцы".

В ходе визита во Францию Рубио и Уиткоффа принял президент Франции Эмманюэль Макрон. Затем представители американской делегации провели переговоры с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Очередная встреча представителей пяти стран запланирована на следующую неделю в Лондоне, информирует AFP.