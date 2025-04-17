Доля считающих Россию врагом американцев уменьшилась

Количество американцев, рассматривающих Россию как врага, достигло минимального уровня с начала специальной военной операции, следует из результатов опроса организации Pew Research Center.

«Сегодня половина американцев считает Россию врагом США, в то время как 38% считают Россию конкурентом, а 9% — партнёром. Это на 11% меньше, чем в прошлом году, и на 20% меньше, чем в марте 2022 года», — говорится в публикации.

Более половины участников опроса (53%) убеждены, что ответственность за помощь Украине лежит не на США. В то же время 44% респондентов полагают, что Соединённые Штаты должны поддерживать Украину.

Этот показатель снизился по сравнению с ноябрьским исследованием 2024 года, когда 50% опрошенных указывали на обязательства США в этом вопросе.

Опрос охватил 3605 совершеннолетних граждан США и проводился с 24 по 30 марта.

Ранее журналист Рик Санчес заявил, что в США формируется новое видение в отношении России.