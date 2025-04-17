Стало известно, чего от США хотели чиновники ЕС на встрече в Париже

На встрече в Париже европейские чиновники попросили у США доказательства того, что президент России Владимир Путин серьезно настроен на переговоры о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, встреча была организована по просьбе администрации США. Речь идет о переговорах, которые глава Франции Эммануэль Макрон провел в Елисейском дворце со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио. Кроме того на ней присутствовали глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, советник по нацбезопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и дипломатический советник и шерпа французского лидера Эммануэль Бонн.

«Во время переговоров в Париже европейские чиновники хотели, чтобы американская сторона представила доказательства того, что Путин серьезно настроен на переговоры о безоговорочном прекращении огня», — сказал источник Bloomberg.

Также официальные лица ЕС хотели узнать, какие шаги Белый дом рассматривает в качестве ответных мер, если у него не получится добиться прогресса с Путиным. Европейские чиновники пытались убедить Вашингтон ужесточить свою позицию в отношении Москвы, в том числе с помощью «крупномасштабного» пакета санкций, о котором ранее говорил президент США Дональд Трамп.