Талибы высказались об отношениях с Россией

Афганское движение "Талибан" считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в РФ и рассчитывает на развитие полноценных дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой. Об этом заявил в комментарии для ТАСС официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

Забихулла Муджахид назвал этот шаг очень важным.

"В будущем Афганистан и Россия обязательно наладят хорошие отношения в сфере экономики и дипломатии", - заявил он.

По мнению Забихуллы, "президент России [Владимир Путин] придерживается правильной политики в отношении Афганистана".

Отвечая на вопрос о возможном визите делегации талибов в РФ, он рассказал, что "решение пока не принято", но "в ближайшем будущем станет ясно".

Ранее Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность "Талибана" в стране. Отмечается, что решение вступает в законную силу незамедлительно.

Заседание прошло в закрытом режиме. Это решение стало первым в рамках правовой нормы, вступившей в силу в декабре 2024 года, которая допускает временную приостановку запрета на деятельность организаций из перечня террористических.