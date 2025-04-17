Трамп назвал срок ответа России по предложению о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет ответ от России на сделку по прекращению огня уже на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме. По словам Трампа, он ожидает ответ от России уже на этой неделе. При этом он подчеркнул, что в случае отсутствия реакции от Москвы, США могут ввести дополнительные санкции.

«Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил он.

Трамп обратился с призывом к России

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп намерен добиться перемирия на Украине до конца апреля.