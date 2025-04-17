Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «путинской пропаганды»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф взял на вооружение стратегию российской стороны, заявил на брифинге Владимир Зеленский. Об этом пишет EADaily со ссылкой на источник.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, ключевым для российской стороны в урегулировании украинского кризиса является вопрос «пяти территорий».

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время идут политические дискуссии о безоговорочном прекращении огня. Вплоть до завершения этого этапа переговоров не следует говорить о территориях, добавил политик.

По его словам, никто не выдавал Уиткоффу мандат на обсуждение судьбы пяти регионов, которые ранее входили в состав Украины.

«Поэтому я не понимаю, о чем он [спецпосланник президента США] говорит. Мы все это слышали, но мы воспринимали это как путинский бред, я не думал, что у него есть нужные люди, которые продолжают распространять эти нарративы в других цивилизованных странах», — отметил украинский лидер.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обвинил Зеленского в патологической лжи. Украинский лидер, пояснил он, врет о том, что Киев не признает потерю освобожденных Россией территорий.

По его мнению, статус регионов будет прописан в будущем соглашении для гарантии прочного и стабильного мира.