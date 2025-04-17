В Киеве назвали возможную дату объявления общего перемирия

В Париже обсуждают возможность объявления общего перемирия. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По данным нардепа, в качестве даты, когда будет объявлено перемирие, рассматривается 20 апреля. Источник этой информации Гончаренко не раскрыл.

Зеленский назвал условия для начала обсуждения вопроса территорий

16 апреля Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Против их продления проголосовал лишь Алексей Гончаренко.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук рассказал, что парламентарии перед голосованием за продление военного положения получили сообщение с угрозой. В нем говорится, что в случае отрицательного результата на голосование против нардепов будут приняты меры, однако не уточняется, какие именно.