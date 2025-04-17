Глава МИД Ирана сделал заявление после встречи с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что провел с президентом России Владимиром Путиным хорошую встречу. Его слова приводит РИА Новости.

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Аракчи указал, что прибыл в Москву с официальным визитом, чтобы передать Путину письменное сообщение от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Сегодня между нами состоялась очень хорошая встреча, мы обсудили практически все важные вопросы», — добавил он.

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Напомним, что Аракчи прибыл в Москву сегодня, 17 апреля. Сразу по прибытии он встретился с Путиным и передал ему послание Хаменеи. По словам Аракчи, оно включает в себя события о мире и на Ближнем востоке, а также вопросы двусторонних отношений. На завтра, 18 апреля, у главы МИД Ирана запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.