Мелони пригласила Трампа в Италию на саммит с ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пригласила его в Италию и заявила, что хочет организовать саммит с ЕС.

"Я бы хотела пригласить президента Трампа официально посетить нашу страну, и мы хотим организовать встречу с Европой", - сказала Мелони.

Она выразила уверенность, что возможно достигнуть соглашения по пошлинам. По ее мнению, нужно обо всем говорить откровенно и "встретиться посередине".

Как сообщали итальянские СМИ, в повестке переговоров Мелони и Трампа стоят не только вопрос пошлин на фоне взаимных намерений повысить их, но и темы сотрудничества в оборонном секторе и космических исследованиях. Источники утверждают, что у Мелони задача способствовать встрече Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.