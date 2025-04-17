Дуров заявил, что Франция начала «соблюдать правила» после его задержания

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Франция «начала соблюдать правила» после того, как он был задержан в Париже. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Павел Дуров/ВКонтакте

По словам Дурова, сейчас Франция направляет Telegram запросы о предоставлении сведений законным способом, что соответствует правилам стран Европы. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Telegram стал соблюдать европейское законодательство только после его задержания во Франции.

Такие сообщения он назвал ложью. Как уточнил Дуров, это именно французская сторона стала действовать в рамках закона. При этом он подчеркнул, что способы связи с администрацией Telegram всегда находилась в публичном доступе.

«Почему французские суды и полиция игнорировали этот процесс, четко определенный законодательством ЕС, для нас до сих пор остается загадкой, но несправедливо утверждать, что Telegram каким-то образом игнорировал европейские правила», — написал он.

Павел Дуров был задержан в Париже 24 августа 2024 года. Его обвинили в соучастии в преступной деятельности, которая ведется в Telegram — по мнению французской прокуратуры, Дуров причастен к этим преступлениям из-за своего отказа сотрудничать с властями. Позже его взяли под судебный надзор за залог в 5 миллионов евро.