Ющенко может снова вернуться в политику

Экс-президент Украины Виктор Ющенко, на фоне сложившейся в стране ситуации, может снова вернуться в политику, заявил в интервью «Аргументам и фактам» политолог Василий Вакаров.

Ранее Ющенко принял участие в видеоконференции, посвященной выборам на Украине. Среди участников также был посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерия Залужный.

Эксперт пояснил, что появление Ющенко продиктовано его стремлением выступить в роли авторитетного лица для привлечения и объединения электората Галичины (западных областей) против Владимира Зеленского.

«Президентских амбиций у Ющенко точно нет, а вот подыграть кому-то он может. И здесь видна такая смычка: католики, Ющенко, [экс-президент Украины] Порошенко, Залужный. Среди двоих последних наибольшие шансы выиграть президентские выборы у Залужного», — отметил Вакаров.

Вместе с тем, заметил политолог, у Залужного, нет ни партии, ни денег. Он добавил, что экс-главком может выступить как сам по себе, так и вместе с Порошенко и экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.

Напомним, во время избирательной кампании в 2004 году Ющенко был отравлен диоксином. Это событие впоследствии стало катализатором так называемой «Оранжевой революции» и поспособствовало его победе на выборах.

В 2010 году политик проиграл выборы Виктору Януковичу, отошел на второй план. В 2018 году его «реанимировал» президент Белоруссии Александр Лукашенко. Позже Ющенко снова сошел с политической авансцены.

Ранее Тимошенко сообщила, что мировое сообщество желает завершить боевые действия до конца мая 2025 года.