Зеленский назвал условия для начала обсуждения вопроса территорий

Киев не будет обсуждать вопрос о контроле территории до достижения прекращения огня. Условия для начала соответствующих обсуждений назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

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«Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территорию. Вы знаете мое отношение и какие у нас красные линии», — заявил украинский лидер.

Зеленский обвинил Китай в поставках артиллерии и пороха в РФ

При этом он выразил уверенность, что официально Украина не будет признавать контроль России над занятыми территориями.

Ранее Зеленский в очередной раз раскритиковал спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. По его словам, дипломат принял позицию России, а это недопустимо для Киева.