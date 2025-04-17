Зеленский раскрыл детали встречи в Париже

Lenta.ru

Делегация от Украины будет участвовать во встрече по безопасности в Париже, на которую приедут представители Великобритании, Франции и Германии. Детали встречи раскрыл президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Интерфакс-Украина».

Зеленский раскрыл детали встречи в Париже
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«Мы обсуждаем на уровне советников по нацбезопасности четырех стран гарантии безопасности — есть Великобритания, Франция, Украина и Германия. Далее есть встреча на уровне министров обороны», — заявил украинский лидер.

Он рассказал, что в составе украинской делегации на встречу отправились министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустам Умеров.

Ранее Зеленский анонсировал подписание меморандума о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США. Оно может состояться 17 апреля.

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