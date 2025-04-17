В Венгрии продолжает распространяться вирус ящура

Вирус ящура подтвержден на пятой ферме в Венгрии. Об этом заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

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«С сожалением подтверждаю, что вирус ящура подтвердился еще в одном хозяйстве, где содержатся животные, в Рабапордане», — сказал глава минсельхоза Венгрии.

Надь добавил, что ферма, где содержится более 600 голов крупного рогатого скота, была немедленно закрыта. Началась подготовка к уничтожению скота.

Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в округе Дьер-Мошон-Шопрон в Кисбайце, который находится неподалеку от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве. Россельхознадзор напомнил, что ящур может передаваться человеку от больных животных.

8 марта Великобритания ввела запрет на импорт крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и ряда других животных из Венгрии и Словакии для предотвращения распространения ящура.