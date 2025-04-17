Польский политик Дональд Туск десятилетиями скрывал неудобный факт: его дед Йозеф Туск служил в вермахте. История всплыла в 2005 году во время президентской кампании Туска, когда его оппонент Ярослав Качиньский обнародовал компрометирующие документы, пишет aif.ru.

Сам Туск утверждал, что дед был узником концлагеря Нойенгамме и участником Сопротивления. Однако архивные данные свидетельствуют: Йозеф Туск, представитель кашубского меньшинства (которое нацисты считали «почти арийцами»), в 1944 году оказался в рядах вермахта.

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Позже появилась фотография, где он запечатлен в компании офицеров СС — улыбающимся и явно не принуждаемым.

Советника оппонента Туска Качиньского, раскрывшего правду, уволили за «неточности». Историки же подтвердили: служба в немецкой армии длилась несколько месяцев, но обстоятельства (добровольность или принуждение) остаются неясными.