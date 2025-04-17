Зеленский обвинил Китай в поставках артиллерии и пороха в РФ

Киев получил информацию о том, что Китай поставляет России артиллерию и порох. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Он указал, что соответствующие данные ему передала СБУ.

«Мы получили, наконец, информацию, что Китай поставляет оружие России. На сегодня мы имеем данные о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе», — сказал Зеленский.

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Кроме того, по его словам, Киев считает, что представители Китая занимаются производством «некоторого оружия на территории РФ». Никаких доказательств Зеленский не привел.

Напомним, что Китай уже неоднократно опровергал обвинения в военной поддержке России. В частности, в марте 2025 года официальный представитель МИД РФ Мао Нин заявляла, что Пекин «никогда не предоставлял вооружения и товары двойного назначения ни одной из сторон конфликта», в том числе РФ.