Порошенко обвинил СНБО в подделке подписи Зеленского

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сфальсифицировал указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против ряда украинских олигархов, в числе которых был глава фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде, экс-президент страны Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом бывший глава государства написал в своем Telegram-канале.

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«Они хотели напугать меня. Но напугались сами. И настолько напугались, что фальсифицируют указы президента. Представьте себе: 12-го [февраля] Зеленский подписал одно, 13-го переписал, 14-го еще раз переписал», — написал политик.

По его словам, на заседании суда по иску против президента об отмене введенных санкций представители Порошенко спрашивали, мог ли подписать указ аппарат СНБО или его секретарь Александр Литвиненко, на что им заявили, что Зеленский сделал это лично.

Глава «Европейской солидарности» назвал произошедшее «беспределом» и подчеркнул, что начатый им судебный процесс — это «тест на демократию» для Украины. По его словам, в суде признали, что Порошенко не совершил ничего, что могло бы стать основанием для санкций, а президент не обязан иметь оснований для их введения.

13 февраля СНБО официально ввел санкции против Петра Порошенко. В рамках ограничений бывшему главе государства запрещается совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.