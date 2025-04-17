СМИ: Трамп намерен добиться перемирия на Украине до конца апреля

Президент США Дональд Трамп все еще хочет установить перемирие на Украине до конца апреля. Об этом сообщает The Economist.

Как рассказали собеседники издания из Белого дома, Трамп поставил себе цель добиться прекращения огня между Россией и Украиной за первые 100 дней своего нахождения на посту президента. Этот срок истекает в конце апреля.

При этом источники из окружения Трампа также сообщают, что если американский президент не успеет уложиться в этот срок, «конфликт Джо Байдена» (как сам называл конфликт на Украине Трамп) может стать уже его собственным конфликтом. Такого исхода Трампу хочется избежать.

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Издание также отмечает, что Трамп продолжает оставаться «особенно снисходительным» к России и «враждебным» к Украине. Впрочем, собеседники The Economist подчеркнули, что Трамп все же готов к жестким действиям по отношению к Москве, и даже «разозлен» из-за того, что российская сторона, по его мнению, затягивает подписание мирного соглашения.

Ранее Трамп продлил санкции против российских судов.