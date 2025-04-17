США и Украина могут уже сегодня подписать меморандум о намерениях в рамках соглашения о полезных ископаемых.

Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский, передаёт ТАСС.

«Сейчас наша команда работает с американской командой онлайн над меморандумом о полезных ископаемых, – утверждает просроченный президент. – Именно сейчас, я имею в виду, прямо в этот момент. Так что меморандум о соглашениях, то есть не само соглашение, а меморандум о намерениях может быть подписан онлайн сегодня».

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Как ранее писала «Свободная Пресса», в США раскрыли подробности нового проекта ресурсной сделки с Украиной.