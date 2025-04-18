Белый дом: Трамп рассматривает увольнение главы ФРС США

Президент США Дональд Трамп и его администрация рассматривают возможное снятие с должности председателя выполняющей функции Центробанка страны Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Об этом заявил журналистам глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Президент и его команда продолжат рассматривать этот вопрос", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне Трамп заявил, что при наличии у него соответствующего желания глава ФРС будет вынужден покинуть свой пост.

"[Пауэлл] немного медлит, и я им недоволен. И я дал ему это понять. И если я захочу, чтобы он ушел, он уйдет оттуда очень быстро, поверьте мне", - добавил президент США.

Он также добавил, что считает необходимым для ФРС понизить ключевую ставку.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что министр финансов Скотт Бессент отговаривает Трампа от увольнения главы ФРС, так как это может вызвать негативную реакцию на фондовом рынке.

Пауэлл занял свой пост в феврале 2018 года, в 2022 году он был переизбран на второй срок. Его полномочия истекают в мае 2026 года.