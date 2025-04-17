Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прокомментировала свое наказание в виде домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гуцул, она рассчитывала на более мягкую меру наказания. Помимо этого она также заявила, что приговор суда является «незаконным и жестоким». Впрочем, Гуцул рада, что она будет находиться рядом со своей семьей.

«Решение Апелляционной палаты не подлежит изменению, но мы будем дальше бороться. Мое задержание и пребывание в 13-й тюрьме было незаконным. Я не имела ограничений на выезд из страны. Я как гражданин Республики Молдова имела право вылетать из страны», — заявила она.

28 марта Гуцул арестовали на 20 суток — ей были предъявлены обвинения по четырем статьям: нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году, а также фальсификация официальных документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании. Позже ее перевели под домашний арест.