Парламент Литвы разрешил аннулировать ВНЖ россиян за поездки на родину

Литовский парламент в четверг ужесточил национальные санкции против россиян. Власти страны получили право лишать вида на жительство (ВНЖ) граждан РФ, если они ездили на родину или в Белоруссию чаще одного раза за последние три месяца. Об этом сказано в заявлении сейма.

Данная мера не распространяется на работников компаний, осуществляющих перевозки. Также обещают не лишать ВНЖ тех, кто ездил в Россию или Белоруссию «по объективным причинам, которые не зависят от гражданина РФ».

Ранее премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас выступал против ужесточения санкций в отношении россиян. По его словам, имевшиеся ограничения были «сбалансированными».

Более того, политик отметил, что ненормально видеть шпиона в каждом приезжающем.