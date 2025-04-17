Две страны НАТО хотят перекрыть России Черное море

Британия и Франция могут перекрыть России торговые пути в Черном и Балтийском морях. Военные представители Лондона, Парижа и Киева приняли участие в двухдневной встрече в Стамбуле 15-16 апреля, на которой обсудили вопросы безопасности судоходства в регионе. Как считают эксперты URA.RU, две страны НАТО и Украина планируют атаковать российский торговый флот как напрямую, так и гибридными методами, чтобы использовать это как рычаг давления на Москву и нанести удар по ее экспорту.

В воскресенье телеканал CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море, однако глава украинского МИД позднее опроверг эту информацию. Встреча представителей Киева состоялась, но только с военными Великобритании и Франции в Стамбуле, о чем сообщил Владимир Зеленский. Переговоры стран НАТО с Украиной о безопасности в Черном море без участия России могут означать только одно — на этом мероприятии обсуждались совместные действия против Москвы в регионе, считают политологи.

Три страны готовят основания для атаки судов, торгующих с Россией в Черном море, полагает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Подобный инцидент уже произошел в Балтийском море 11 апреля. Тогда ВМС Эстонии задержали в Финском заливе нефтяной танкер Kiwala под флагом Джибути, который направлялся из индийского порта Сикка в российский порт Усть-Луга. Эстонские власти нашли у судна 40 нарушений, часть из которых стала основанием для его задержания. Танкер отпустят только после устранения всех нарушений.

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По сути, идет обкатка сценария гибридной торговой войны с Россией — страны НАТО планируют арестовывать суда, идущие в российские порты, даже если они принадлежат другим государствам, полагает Ярошенко.

И для этого, как сообщает издание Politico, в ЕС разрабатывают юридические меры, которые позволят массово задерживать танкеры, якобы входящие в российский "теневой флот".

«Провокации против российских и иностранных коммерческих судов со стороны Великобритании исключить нельзя, поскольку Черное море — один из ключевых транспортных коридоров для экспорта нашей нефти и сельскохозяйственной продукции. У Лондона есть большой соблазн перерезать эту артерию и подорвать наши экономические возможности, особенно экспорт энергоресурсов», — комментирует научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Конвенция Монтре в этом случае не станет препятствием, чтобы реализовать планы Лондона и Парижа, отметил он. Соглашение от 1936 года ограничивает проход кораблей нечерноморских государств через Босфор и Дарданеллы в военное время, но сейчас армии мира идут по пути децентрализации военно-морских сил, используют более компактные морские аппараты, катера, которые можно легко перенести на территорию Украины, Румынии или Болгарии по суше и запускать оттуда, не проводя их через проливы, уточнил эксперт.

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То есть, технически задержание можно осуществить, сложности возникают из-за международного права — страны или компании, которым принадлежат арестованные суда, могут начать судебные разбирательства и потребовать компенсации, а это — миллионы долларов за простой, отмечают политологи. Кроме того, государство имеет право задержать судно в своих территориальных водах, в том числе по соображениям экологии и безопасности, только на акватории 12 морских миль от берега. За пределами этой линии находится исключительная экономическая зона, где нужны веские основания, чтобы останавливать судно для проверки. По этой причине страны Евросоюза и ищут лазейки в международном праве.

Стоит помнить и о том, что Балтийское море поделено между странами НАТО, настроенными враждебно по отношению к России, в Черном ситуация несколько иная. Там исключительная экономическая зона России примыкает к турецкой, что позволяет танкерам и судам обойти потенциально недружественные воды и избежать ареста, но нельзя исключать и участия Турции во франко-британском плане для извлечения выгоды из этой ситуации, полагает политолог Алексей Ярошенко.