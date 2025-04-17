ВС РФ займут Сумы, Днепр, Киев и Одессу до того, как на Украине будет заключен мир, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

"Я думаю, что в конечном итоге они займут все: Днепропетровск, Сумы, они даже займут Киев и Одессу, прежде чем все это закончится", — поделился своей точкой зрения эксперт.

По мнению специалиста, Российская Федерация не откажется от этих территорий, а украинская сторона ничего не сможет с этим поделать.

Джонсон также предположил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намеренно не использует все свои рычаги давления на бывшую советскую республику для прекращения огня, чтобы конфликт завершился на поле боя.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявлял, что в рамках урегулирования вооруженного противостояния появилась возможность оказаться «на грани чего-то, что будет очень важным для мира».

По словам спецпредставителя хозяина Белого дома, этот процесс выходит за рамки так называемых пяти территорий, в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в Североатлантический альянс.

Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Российская Федерация стремится завершить конфликт на Украине мирным путем, но для этого нужно устранить первопричины кризиса.