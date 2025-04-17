Макрона призвали навести порядок во Франции вместо помощи Киеву

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал президента Франции Эммануэля Макрона заниматься проблемами своей страны, а не Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TF1.

По словам политика, Париж уже потратил на помощь Украине по меньшей мере 15 миллиардов евро, хотя эти деньги могли быть потрачены на обеспечение безопасности Франции. Он также напомнил, что сейчас во Франции проходят забастовки тюремной охраны, которые начались из-за недостатка мест в тюрьмах — Дюпон-Эньян посоветовал Макрону обратить внимание и на эту проблему.

«Франция выделила 15 млрд евро Украине. Эти 15 миллиардов были бы потрачены с гораздо большей пользой на нашу полицию, тюремную охрану – мы видим их забастовки, — чтобы создать больше мест в тюрьмах, которые переполнены, чтобы восстановить порядок в Марселе. Прежде, чем заниматься Киевом, наведите порядок в Марселе», — заявил он.

Ранее Макрон провел разговор с Владимиром Зеленским.