СМИ: власти Польши неделю скрывают данные о взрыве в аэропорту имени Шопена

Польские власти более недели скрывают факт взрыва в варшавском аэропорту имени Шопена. Об этом сообщает радиостанция RadioZet.

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«Инцидент произошёл 6 апреля этого года. Во время опорожнения одного из мусорных контейнеров в первом терминале аэропорта имени Шопена внутри мусоровоза раздался звук, похожий на взрыв, а затем появился огненный шар», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в испанском автономном сообществе Астурия в результате взрыва на шахте погибли пять человек, ещё четверо получили серьёзные ранения.